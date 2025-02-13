Попытка штурма позиций ВСУ со стороны оккупантов сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 13.02.2025, 19:34

Видео.

12 февраля 2025 года оккупанты сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«12 февраля 2025 года штурмовые группы российской оккупационной армии в районе села Каменское Запорожской области в количестве 13 захватчиков утром атаковали позиции Сил безопасности и обороны Украины.

Попытка штурма со стороны российских оккупантов фактически сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС — их запланированный маршрут пролегал в указанном районе», - говорится в сообщении.

Штурмовые действия московитов из числа 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа ссср рф, сорвавших ротацию представителей МАГАТЭ, свидетельствуют об очередном преднамеренном и показательном пренебрежении государством-агрессором россией достигнутых договоренностей.

«Потерь боевых позиций вследствие вражеских штурмовых действий Силы безопасности и обороны Украины не допустили», - добавили в ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com