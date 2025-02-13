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Попытка штурма позиций ВСУ со стороны оккупантов сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

  • 13.02.2025, 19:34
Попытка штурма позиций ВСУ со стороны оккупантов сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Видео.

12 февраля 2025 года оккупанты сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«12 февраля 2025 года штурмовые группы российской оккупационной армии в районе села Каменское Запорожской области в количестве 13 захватчиков утром атаковали позиции Сил безопасности и обороны Украины.

Попытка штурма со стороны российских оккупантов фактически сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС — их запланированный маршрут пролегал в указанном районе», - говорится в сообщении.

Штурмовые действия московитов из числа 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа ссср рф, сорвавших ротацию представителей МАГАТЭ, свидетельствуют об очередном преднамеренном и показательном пренебрежении государством-агрессором россией достигнутых договоренностей.

«Потерь боевых позиций вследствие вражеских штурмовых действий Силы безопасности и обороны Украины не допустили», - добавили в ГУР.

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