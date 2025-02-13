Попытка штурма позиций ВСУ со стороны оккупантов сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
- 13.02.2025, 19:34
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12 февраля 2025 года оккупанты сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«12 февраля 2025 года штурмовые группы российской оккупационной армии в районе села Каменское Запорожской области в количестве 13 захватчиков утром атаковали позиции Сил безопасности и обороны Украины.
Попытка штурма со стороны российских оккупантов фактически сорвала международные договоренности о ротации технических экспертов МАГАТЭ на временно захваченной Запорожской АЭС — их запланированный маршрут пролегал в указанном районе», - говорится в сообщении.
Штурмовые действия московитов из числа 135 мотострелкового штурмового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии южного военного округа ссср рф, сорвавших ротацию представителей МАГАТЭ, свидетельствуют об очередном преднамеренном и показательном пренебрежении государством-агрессором россией достигнутых договоренностей.
«Потерь боевых позиций вследствие вражеских штурмовых действий Силы безопасности и обороны Украины не допустили», - добавили в ГУР.