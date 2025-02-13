Священники РПЦ с иконами и мощами облетели Рязанскую область на самолете 6 13.02.2025, 19:57

Чтобы защитить ее от атак дронов.

После атак беспилотников на Рязань над городом провели «воздушный крестный ход», сообщили в областной епархии. В небо поднялся самолет со священниками, которые взяли с собой икону Богородицы «Знамение», частицы мощей Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и древа животворящего креста Господня. Во время облета служители Богословского монастыря и представители «военного духовенства» епархии совершили молебен «об ограждении Рязани от воздушных атак», пишет The Moscow Times.

В этом году Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», на который приходится 5% всей нефтепереботки в России — уже дважды становился целью Украины. В ночь на 24 января из-за удара беспилотников возник пожар на эстакаде железнодорожного налива топлива и установке гидроочистки керосина, загорелся резервуар объемом 20 тысяч тонн. В результате завод мощностью 13,7 млн тонн нефти в год был вынужден остановить отгрузки. Уже через два дня беспилотники снова прилетели на предприятие. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что «рязанский НПЗ добивают», отметив, что завод производит топливо для российской военной техники. В конце прошлого года атаке также подвергся военный аэродром Дягилево под Рязанью, где дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-22МС.

Это первый с начала войны «воздушный крестный ход», который проводился для защиты от украинских атак. Однако стандартные религиозные шествия РПЦ в связи с этим уже организовывала. Так, в конце августа прошлого года, после захвата Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области, состоялся крестный ход на Курской атомной электростанции (АЭС). Иконы пронесли по всей территории объекта, а в завершении жителям Курчатова предложили приложиться к образам «со своими чаяниями и надеждами о скорой победе и заступничестве».

Затем в сентябре свой «крестный ход» провели священники другой приграничной территории — Брянской области. Для этого они предпочли автобус. Региональную столицу объехали с иконой Богородицы на переднем сиденье и прочитали молитву «о спасении Отечества и родной Брянщины от вражеского вторжения». Автобусом воспользовался и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который вместе с духовенством совершил молитвенный объезд города 3 марта прошлого года после того, как беспилотник попал в жилой дом на Пискаревском проспекте.

В оккупированном Севастополе провели крестный ход с иконой Федора Ушакова, уцелевшей после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в сентябре 2023 года. А в Ростовской области состоялся молебен, призванный помочь потушить пожар на нефтебазе в Пролетарске. Она загорелась в ночь на 18 августа прошлого года после атаки беспилотника. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя 15 дней.

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