107 лет назад родился Петр Машеров 2 13.02.2025, 20:29

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Петр Машеров

Он руководил БССР 15 лет.

13 февраля 1918 года родился Петр Машеров. По семейному преданию, род одного из самых известных белорусских политиков XX века ведется от француза по фамилии Машеро, который попал на наши земли во время отступления наполеоновской армии. И получив ранение под Могилевом, остался здесь, женившись на выхаживавшей его крестьянке.

Подтверждений этой легенде нет, но и без того жизнь Петра Машерова полна удивительных событий. В начале Великой Отечественной войны он добровольцем пошел на фронт, но попал в окружение, а затем в плен. И удрал, на полном ходу выскочив из поезда, протиснувшись, при своих 190 см роста, через узкое окошко под крышей вагона.

Вернувшись в родные Россоны (для чего прошел пешком более 200 километров), Машеров под самым носом у оккупантов создал партизанский отряд, который впоследствии вырос до настоящего партизанского края в 10 тыс. кв. км.

Факты наличия репрессированных родственников и нахождения, пусть и недолгого, в плену в большинстве случаев закрывали возможности для политической карьеры в СССР. Но не в случае Петра Машерова, которому за его деятельность по организации партизанского движения было присвоено звание Героя Советского Союза. За десять лет он прошел путь от второго секретаря Минского обкома компартии БССР до руководителя Центрального комитета КПБ. За 15 лет его нахождения на этом посту национальный доход республики вырос в три раза, промышленное производство – в четыре. И, к примеру, во многом именно благодаря его упорству Минску было присвоено звание города-героя, спустя почти 30 лет после окончания войны.

4 октября 1980 года на автомагистрали недалеко от Минска черная «Чайка», в которой ехал Петр Машеров, на скорости врезалась в ставший на пути грузовик. Его последними словами стали: «Не трогайте шофера, он не виноват».

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