В Беларуси обновляют закон о дорожном движении
- 13.02.2025, 20:47
Будут существенные изменения.
Александр Лукашенко подписал указ об изменении Закона «О дорожном движении».
Документ обновляет определенные нормы, которые касаются сельскохозяйственной техники.
Отмечается, что теперь максимальная допустимая мощность двигателя для колесных тракторов и самоходных машин, для управления которыми требуются категории C, D, E, F, увеличивается до 110,3 кВт. Раньше это значение составляло 80 кВт.
Еще одно существенное нововведение даст больше возможностей молодым людям. Точнее, документ предусматривает право 17-летних лиц получать на управление самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с указанными выше мощностями.
Таким способом хотят более активно привлекать учащихся профильных учреждений образования к посевным и уборочным работам.