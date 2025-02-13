Келлог обсудил вопрос Украины с главой МИД Польши 13.02.2025, 20:52

Спецпредставитель Трампа продвигает план по обеспечению мира через силу в Украине.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский начал свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности со встречи с помощником президента США Дональда Трампа и спецпредставителем по Украине и РФ Китом Келлогом.

«Спасибо, Кит Келлог, за откровенный разговор о преимуществах нашего трансатлантического альянса и необходимость совместных действий для свободной Украины», - написал Сикорский в соцсети X.

Ранее в Госдепе сообщили, что Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Келлог примет участие в Мюнхенской конференции безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе. На этих встречах он будет «общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с США, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе».

«В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, мужественно выдержавшими почти три года войны. Президент Трамп четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента», - подчеркнули в Госдепартаменте.

Ежегодная 61-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14-16 февраля.

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