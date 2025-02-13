В Беларуси 1700 пар отметили золотые, серебряные, фарфоровые, жемчужные свадьбы 13.02.2025, 21:02

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Об этом в Министерстве юстиции.

Более 1700 пар в Беларуси торжественно отметили золотые, серебряные и фарфоровые свадьбы. Об этом в Министерстве юстиции рассказали БелТА.

В ведомстве отметили, что в ежегодно количество проведенных юбилейных свадебных церемоний среди белорусских семей увеличивается. «Повторения» свадьбы становятся значимыми сразу для нескольких поколений семьи.

— Это способствует созданию культа семьи, сохранению семейных ценностей, традиций и зарождению новых традиций в каждой отдельно взятой семье, — прокомментировала консультант управления нотариата и загсов Минюста Елена Семенюк.

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