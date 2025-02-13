Зеленский сообщил о хорошем результате на фронте
- 13.02.2025, 21:05
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Президент Украины поблагодарил бойцов из 425-го отдельного штурмового полка.
Украинские войска имеют хороший результат на фронте. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Были сегодня доклады военных наших — очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте — неправильно называть географию, не буду делать это политическим», - сказал Зеленский.
В то же время президент Украины поблагодарил украинских бойцов из 425-го отдельного штурмового полка.
«Ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!», - добавил глава государства.
Как сообщал Charter97.org, ВСУ впервые за год нанесли контрудар в Донецкой области.