Зеленский сообщил о хорошем результате на фронте 13.02.2025, 21:05

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Президент Украины поблагодарил бойцов из 425-го отдельного штурмового полка.

Украинские войска имеют хороший результат на фронте. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Были сегодня доклады военных наших — очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте — неправильно называть географию, не буду делать это политическим», - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины поблагодарил украинских бойцов из 425-го отдельного штурмового полка.

«Ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!», - добавил глава государства.

Как сообщал Charter97.org, ВСУ впервые за год нанесли контрудар в Донецкой области.

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