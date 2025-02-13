В Минске построят жилую высотку с квартирами-«сосисками» 1 13.02.2025, 21:17

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Ее строят на проспекте Победителей.

В микрорайоне Лебяжий в Минске начали строительство жилого дома переменной этажности (от 12 до 25 этажей). Его особенностью станет то, что несколько квартир можно будет объединить в одну. А еще любопытно, что типичные планировки квартир там представлены такими вариантами, которые называют «сосисками» или «пеналами».

В газете «Звязда» появилась проектная декларация на новый дом, который получил название Grand Crystal («Гранд Кристал»). Его строят на проспекте Победителей, точнее, со стороны улицы Мястровской за домом №123 по Победителей. Проект разработала студия «АрхНуво», она же автор концепции застройки ЖК «Андреевский» посреди промзоны.

Стоимость квадратного метра составляет от 1.790 до 2.100 долларво по актуальному курсу Нацбанка. Площади квартир такие: 1-комнатные — от 29 до 44 квадратных метров, 2-компантные — от 52 до 95 квадратных метров, 3-комнатные — от 83 квадратных метров.

Но вот что касается планировок, то тут покупателей могут ждать сюрпризы. Чертежи квартир публикует Onliner.

Например, 1-комнатная квартира во 2-й секции (подъезде) имеет заявленную площадь 43,88 квадратного метра. Соотношение сторон на чертеже — ровно 3:1. Это значит, что размеры комнаты примерно такие: 3,82х11,46 метра. При этом окно в квартире только одно, выходящее на балкон.

Есть и другие квартиры столь же вытянутых форм.

Такие квартиры (или комнаты) называют «сосисками» либо «пеналами».

Комментаторы в твиттере комментируют:

«Планировки ад, дом как общежитие коридорного типа»

«Солнце — час-полтора в сутки квартре с унитазом и тахтой?»

«Как студенческое жильё норм. Но за другой ценник»

«Я в такой сейчас живу. Когда говорю по видеосвязи и иду от одного края до другого, то спрашивают, что это за дворец. На этом плюсы заканчиваются. Места нет и свет падает на 2 кв.м. у окна»

«Вы вообще знаете о Ле Корбюзье́? Это он придумал такие квартиры»

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