закрыть
13 февраля 2025, четверг, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

4
  • 13.02.2025, 21:29
  • 1,936
Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США
Владимир Зеленский

Он также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.

Никакие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США», - отметил президент Украины.

Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.

«Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность», - добавил глава государства.

Зеленский также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук