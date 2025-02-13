Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США4
- 13.02.2025, 21:29
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Он также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.
Никакие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
«Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США», - отметил президент Украины.
Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.
«Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность», - добавил глава государства.
Зеленский также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.