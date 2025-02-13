В Минске автобус и «электричка» не поделили полосу для общественного транспорта 1 13.02.2025, 22:06

1,054

Водитель автобуса вступил в перепалку.

Читатель «Онлайнера» Николай рассказал про конфликтную ситуацию с водителем автобуса, которая произошла в Минске. Дошло до словесной перепалки.

Со слов Николая, он двигался по полосе, выделенной для маршрутных транспортных средств. По ней, напомним, можно ездить и электрокарам (п. 124 ПДД). У Николая Voyah Free с «зелеными» номерами, как он сам рассказывает.

Все, что было дальше, есть на видео. Слева от автора записи движется автобус. Он пытается перестроиться — видимо, перед остановкой.

— Далее он почти выталкивает меня на тротуар, чем создает аварийную ситуацию, — считает Николай. Развязка неожиданная: водитель автобуса выходит, начинает что-то говорить владельцу электротранспорта. Что конкретно — мы знаем только со слов автора ролика, так как звука у видео нет.

— Он говорил мне, что я не имел права ехать прямо, а должен был повернуть направо, т.к. прямо можно только маршрутным транспортным средствам, — рассказывает читатель.

После этой «перепалки» водитель автобуса садится обратно в кабину и следует к остановке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com