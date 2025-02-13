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Азербайджан нанес удар по российской пропаганде

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  • 13.02.2025, 22:14
Азербайджан нанес удар по российской пропаганде

В Баку сокращают до одного число сотрудников пропагандистского издания РФ.

Власти Азербайджана решили сократить с 40 до одного число сотрудников подконтрольной Кремлю редакции «Sputnik Азербайджан». На сообщения в четверг. Информация об этом появилась в азербайджанских изданиях Caliber и Trend. Они, в свою очередь, ссылаются на источники.

По данным изданий, решение принято в целях «восстановления баланса в условиях, в которых работают азербайджанские государственные издания за рубежом, и зарубежные журналисты» в Баку. «Число журналистов «Sputnik Азербайджан» в Баку будет равняться числу журналистов государственного агентства Azertag в России. То есть сократится на сегодняшний день до одного корреспондента», – пояснил собеседник Trend.

Бакинский филиал российского агентства Sputnik, как ожидается, будет ликвидирован.

Кроме того сообщается, что будет скорректирована и работа Азербайджанской службы ВИС. При этом не уточняется, на сколько человек будет сокращена численность сотрудников британской вещательной корпорации.

На прошлой неделе Азербайджан уведомил Россию о прекращении деятельности представительства Россотрудничества (российский информационно-культурный центр) на территории страны.

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