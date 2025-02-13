Зеленский хочет провести кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ
- 13.02.2025, 22:26
Президент Украины дал поручение Сырскому.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 февраля в вечернем видеообращении, что поручил главкому ВСУ Александру Сырскому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и рассмотреть его назначение на должность замкомандующего Воздушными силами ВСУ.
Президент Украины рассказал, что провел разговор с Сырским.
«Нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами», – проинформировал Зеленский.