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Зеленский хочет провести кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

  • 13.02.2025, 22:26
Зеленский хочет провести кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

Президент Украины дал поручение Сырскому.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 февраля в вечернем видеообращении, что поручил главкому ВСУ Александру Сырскому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и рассмотреть его назначение на должность замкомандующего Воздушными силами ВСУ.

Президент Украины рассказал, что провел разговор с Сырским.

«Нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами», – проинформировал Зеленский.

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