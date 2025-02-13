Зеленский хочет провести кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ 13.02.2025, 22:26

Президент Украины дал поручение Сырскому.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 февраля в вечернем видеообращении, что поручил главкому ВСУ Александру Сырскому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и рассмотреть его назначение на должность замкомандующего Воздушными силами ВСУ.

Президент Украины рассказал, что провел разговор с Сырским.

«Нам надо укрепить наши Воздушные силы, именно авиационный компонент – нашу военную авиацию. Я поручил главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушными силами», – проинформировал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com