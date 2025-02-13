В Беларуси подняли налоги на первую квартиру и за авто 4 13.02.2025, 22:37

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По каким ставкам надо их платить в этом году и для кого есть льготы.

В 2025 году в Беларуси повысили многие налоги. Среди прочего — на первую квартиру и транспорт. Но по этим повышенным ставкам их нужно будет платить в 2026-м. Сколько составят эти подоходные сборы в нынешнем году и для кого предусмотрены льготы по ним, читайте в материале «Зеркало».

На сколько подняли налоги в 2025 году

С 1 января этого года повысили ставки налога на первую квартиру. К примеру, в Минске — на 5,4%. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

К примеру, налог за квартиру площадью в 50 квадратных метров в столице увеличился с 48,4 до 51 рубля. Рост — на 2,6 рубля. Для такого же жилья в областных городах и Минском районе налог подняли с 40,3 до 42,5 рубля.

С 1 января этого года также подняли транспортный налог как для населения, так и для организаций. Для людей рост будет в среднем на 6,1%. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны налог подняли до 70 рублей (было 66).

По каким ставкам надо платить в этом году, а по каким — в 2026-м?

До 15 ноября белорусы должны уплатить налоги за первую квартиру и транспорт за 2024-й. Причем по ставкам, которые ввели в январе прошлого года.

В 2026-м нужно будет внести сбор за нынешний год — то есть по ставкам, которые действуют с прошлого месяца.

Для кого предусмотрены льготы по налогам?

Так, по транспортному налогу есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

От уплаты сбора на первую квартиру освобождены в том числе пенсионеры, несовершеннолетние, многодетные семьи. Налог не нужно платить также людям с инвалидностью I и II групп, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется вносить этот налог. Полный список льготников по этому сбору можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам по этой ссылке.

От земельного налога за один участок освобождены в том числе белорусы пенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, несовершеннолетние.

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