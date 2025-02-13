Есть ли метапневмовирус в Беларуси? 13.02.2025, 22:46

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Ответ доктора.

Вспышка метапневмовируса в Китае напомнила белорусам про эпидемию Covid-19, «захватившую» мир в 2020 году. Так ли страшна эта инфекция и есть ли она на территории Беларуси, рассказывает smartpress.by врач-терапевт Оксана Козакова.

«Метапневмовирус известен еще с 2001 года и давно циркулирует среди населения Беларуси, вызывая сезонные ОРВИ. В основном этот вирус поражает верхние и средние дыхательные пути (носовую полость, глотку, трахею) и проявляется повышением температуры тела, насморком, кашлем и болью в горле. Но у маленьких детей, пожилых, беременных, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом метапневмовирус может вызывать развитие бронхита или пневмонии», – рассказывает доктор.

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