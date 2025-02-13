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Во Франции задержали экс-премьера Жана Кастекса

  • 13.02.2025, 22:57
Во Франции задержали экс-премьера Жана Кастекса
Жан Кастекс

Он был премьером с июля 2020 по май 2022 года.

Бывший премьер-министр Жан Кастекс задержан по делу о растрате государственных средств и подлоге документов, сообщает BFMTV со ссылкой на судебный источник.

Кастекс с утра четверга находится под стражей в жандармерии Монпелье.

Прокуратурой Монпелье было начато предварительное расследование после доклада антикоррупционной ассоциации Anticor. В основе этого расследования лежат подозрения в отношении экс-премьера, когда он в 2017 году возглавлял сообщество муниципалитетов Конфлан-Каниго в департаменте Восточные Пиренеи.

Кастекс был премьером Франции с июля 2020 по май 2022 года.

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