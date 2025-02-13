В Беларуси начали выпускать светящиеся шнурки 5 13.02.2025, 23:05

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Как тебе такое, Илон Маск?

В Беларуси производят светящиеся шнурки, которые заряжаются от солнца.

Об этом сообщает БелТА.

Их производят на могилевском предприятии «Лента». Потенциальным покупателям предлагают разную цветовую гамму.

Чтобы такие шнурки дали о себе знать, достаточно оставить их на солнце или под искусственным светом на 10 минут, уточнили на предприятии.

Зачастую молодые люди используют их в качестве элементов одежды и обуви, необычного аксессуара.

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