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В Беларуси начали выпускать светящиеся шнурки

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  • 13.02.2025, 23:05
  • 1,060
В Беларуси начали выпускать светящиеся шнурки

Как тебе такое, Илон Маск?

В Беларуси производят светящиеся шнурки, которые заряжаются от солнца.

Об этом сообщает БелТА.

Их производят на могилевском предприятии «Лента». Потенциальным покупателям предлагают разную цветовую гамму.

Чтобы такие шнурки дали о себе знать, достаточно оставить их на солнце или под искусственным светом на 10 минут, уточнили на предприятии.

Зачастую молодые люди используют их в качестве элементов одежды и обуви, необычного аксессуара.

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