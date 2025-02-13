Британия продолжит поддержку членства Украины в НАТО 1 13.02.2025, 23:11

Об этом заявил премьер Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне заявлений из Вашингтона по поводу невозможности вступления Украины в НАТО подчеркнул, что Лондон продолжит поддержку членства Киева в Альянс. Об этом сообщает IVI.

Политик подчеркнул, что позиция относительно вступления Украины в Альянс – «это позиция НАТО».

«Этот вопрос обсуждался на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены НАТО согласились с тем, что путь Украины к членству в НАТО должен быть необратимым», - сказал Стармер.

Комментируя вопрос, отказывается ли Британия от этой позиции в свете последних заявлений из США, глава правительства подчеркнул, что нет.

«Очевидно, никто не ожидал, что это наступит немедленно. Речь шла о пути, который займет определенное время», - отметил он.

«Самое важное, по моему мнению, то, что мы поддерживаем Украину, мы ставим Украину в как можно более сильную позицию, и что мы гарантируем - если наступит прекращение военных действий - что любой мир, который является крайне необходимым или желательным, будет справедливым, крепким и прочным», - добавил Стармер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com