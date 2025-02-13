Экономист: Цены в Беларуси могут вырасти на десятки процентов
- 13.02.2025, 23:15
Инфляция будет расти.
«Мы будем видеть двухзначную инфляцию по многим нерегулируемым ценам», — такой прогноз даёт в эфире «Еврорадио» экономист Алиса Рыжиченко.
— Мы это видим и сейчас, потому что у нас картошка за прошлый год подорожала на 30%, хотя цены регулируемые. А в отношении декабрь к ноябрю ее цена выросла на 60%.
Такие точечные вещи будут однозначно происходить, и в целом инфляция будет расти. Есть предпосылки, что будет изменяться курс доллара в сторону повышения. А еще, инфляция, скорее всего, будет ускоряться в России.
По словам экономистки, рост цен на импорт из России и западных стран в совокупности приведёт к двузначной инфляции.
Регулирование цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары правительство Беларуси ввело в октябре 2022 года.
С тех пор цены на эти товары росли лишь в пределах установленных ограничений. Например, в 2024 году инфляция составила 5,2%. При этом стоимость некоторых нерегулируемых товаров увеличивалась на десятки процентов, фактически компенсируя меры по сдерживанию инфляции.