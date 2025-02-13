«Замирения Европы с Путиным не должно произойти» Леонид Невзлин

13.02.2025, 23:45

Леонид Невзлин

В Европе сегодня не осталось настолько же наивных и доверчивых политиков, каким был Невилл Чемберлен.

Ситуацию вокруг переговоров Трампа с Путиным об окончании войны в Украине очень соблазнительно сравнить с недоброй памяти мюнхенским договором 1938 года, приведшим к разделу Чехословакии и приблизившим большую войну в Европе. Многие украинцы и европейцы это и делают. Тем более накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается завтра.

Действительно, общего в этих двух ситуациях много. Путин с полной очевидностью и не смущаясь играет сегодня роль Гитлера. Донбасс вполне сопоставим с чешскими Судетами, населенными в то время «фольксдойче»; гитлерово желание защитить их от «чешского угнетения» и стало поводом для кризиса. К обсуждению и решению судьбы Чехословакии в Мюнхене самих чехословацких политиков не допустили, о чем напоминают переговоры Трампа с Путиным без Зеленского. Опасность большой войны России с натовской Европой волнует европейцев не меньше, чем опасность войны с Германией волновала их в 1938 году.

В 1938 году Чемберлен и Даладье договаривались с Гитлером и Муссолини об умиротворении Германии. Ценой этого стал плебисцит в Судетах, который немедленно отдал их Рейху. Без этого договора немецкая агрессия против Чехословакии автоматически (в силу договора) ставила бы Францию в состояние войны с Германией, чего, собственно, и пытались избежать европейцы. Отдавая чешские Судеты Гитлеру, Чемберлен и Даладье добились от него клятвенного обещания все другие проблемы в Европе решать исключительно мирным путем; это и позволило Чемберлену провозгласить, вернувшись в Лондон: «Я привез мир нашему поколению».

Никакого мира, разумеется, не случилось. Через полгода после Мюнхена Чехословакия была разделена и прекратила существовать, а через год Гитлер напал на Польшу, с чего и началась большая война.

Но исторические аналогии никогда не бывают совершенными. Прежде всего, в 1938 году войны еще не было, и люди не гибли на поле боя и под бомбежками. Целью Трампа, насколько нам известно, является не предварительное умиротворение агрессора, а прекращение уже идущей войны. Не раздел Украины, а ее спасение ценой территориальных жертв.

В Европе же, как показывают заявления ее лидеров, сегодня не осталось настолько же наивных и доверчивых политиков, каким был Невилл Чемберлен. А потому никакого замирения Европы с Путиным, будем надеяться, не должно произойти.

Леонид Невзлин, Facebook

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