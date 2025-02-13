Шольц призвал парламент Германии объявить чрезвычайное положение 2 13.02.2025, 23:53

Олаф Шольц

Причиной стали заявления США о завершении войны в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент ввести чрезвычайное положение из-за событий последних 24 часов и заявлений правительства США по Украине. Об этом он объявил на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

Он предложил Бундестагу срочно принять резолюцию о признании войны в Украине чрезвычайной ситуацией, что позволит выделить дополнительные средства на оборону без ущерба другим государственным расходам.

Шольц также предложил реформировать «долговой тормоз», исключив военные расходы из госдолга, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины и укрепление обороноспособности Германии.

Heute müssen wir uns der Realität stellen, die das Handeln und die Ankündigungen der US-Regierung für die Ukraine, für Europa und für die Welt bedeuten. Nicht zu handeln hieße, die Sicherheit unseres Landes und unseres Kontinents aufs Spiel zu setzen. Das lasse ich nicht zu. pic.twitter.com/Y38hrpqNQm — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 13, 2025

Канцлер подчеркнул, что никакие решения о мире не могут приниматься без участия Украины и Европы, а капитуляция Украины чревата для безопасности всего континента. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно гарантировать суверенитет Украины и долгосрочную стабильность.

«Сегодня мы должны осознать, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», – заявил он.

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