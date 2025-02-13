Уоллес: Мюнхенская конференция 2025 года рискует повторить «позор» Мюнхенской встречи 1938 года 13.02.2025, 23:58

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Бен Уоллес

Экс-министр обороны Великобритании эмоционально обратился к администрации Трампа.

Мюнхенская конференция по безопасности в 2025 году рискует стать зеркалом конференции 1938 года, где мир применил тактику умиротворения фашистского лидера Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке для The Telegraph, опубликованной 13 февраля. Как сообщает DW, сегодня Дональд Трамп заявил, что «был бы рад» возвращению России в «большую семерку» и назвал исключение Москвы из-за аннексии Крыма «ошибкой».

«Какой позор, что встреча этого года, похоже, станет зеркалом катастрофической конференции 1938 года, где [европейский] континент оставался слеп к двуличию Гитлера. Запах умиротворения снова возвращается в Мюнхен», – написал Уоллес.

Он отметил, что мирное соглашение, основы которого должен озвучить вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, было составлено через голову президента Украины Владимира Зеленского.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа, возомнившая себя крупнейшим донором (на самом деле это Европа), чувствует, что может диктовать условия из воздуха, уверенная, что никто не помешает ей лебезить перед [нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным и его требованиями «безопасности». Поскольку вопрос о вступлении в НАТО теперь окончательно снят с повестки дня, нет никаких гарантий, что Путин не вернется, чтобы отобрать у Украины еще больше территории», – говорится в публикации.

Экс-министр отмечает, что у Украины больше не будет причин доверять Западу, поскольку ее однажды уже предали. Он напоминает, что участники Будапештского меморандума в 1990 году обещали гарантировать безопасность Украины в обмен на сдачу ее ядерного оружия. «Мы отказались от этого обещания в 2014 году, когда Путин украл Крым и Донецк», – написал он.

По словам Уоллеса, Путин не из тех, кто выполняет свои обещания, а для России прекращение огня – это просто еще одна возможность перезарядиться.

«Фундаментальное заблуждение Трампа заключается в его мнении, что Китай является единственной реальной угрозой американскому превосходству. По правде говоря, Россия представляет собой аналогичную, если не большую, угрозу, фактически доказав свою готовность вступить в горячую войну ради защиты своих интересов», – пишет Уоллес. Он отмечает, что РФ угрожает безопасности США в Арктике, а также в сфере торговли, поскольку Кремль пренебрегает международными договорами.

Также Уоллес напомнил, что после конференции 1938 года тогдашний британский премьер Невилл Чемберлен, подписав соглашение с Гитлером, заявил, что обеспечил «мир для нашего времени». Его преемник Уинстон Черчилль затем опроверг это, сказав: «Вам был предоставлен выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, и у вас будет война». По словам Уоллеса, та же участь ждет Запад, «будь то в Тайваньском проливе, Иране или где-либо еще в Европе». «И, как и 87 лет назад, он будет иметь свои корни в Мюнхене», – подчеркивает он.

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