Вэнс встретится с Зеленским
- 14.02.2025, 1:44
Встреча вице-президента США и украинского лидера пройдет во время Мюнхенской конференции.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Euronews в четверг, 13 февраля.
Ожидается, что они вместе с госсекретарем США Марко Рубио обсудят призывы президента США Дональда Трампа к Украине и России начать переговоры, говорится в материале.
«Администрация Трампа четко дала понять, что она глубоко заботится о Европе. Но мы также хотим убедиться в том, что мы привержены партнерству в области безопасности, которое выгодно как для Европы, так и для Соединенных Штатов», — отметил Вэнс на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году делегацию Украины на Мюнхенской конференции возглавит президент Владимир Зеленский.
Марко Рубио сообщал, что главной темой на Мюнхенской конференции, в частности для американской делегации, будет война России против Украины.