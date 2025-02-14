Вэнс встретится с Зеленским 14.02.2025, 1:44

Встреча вице-президента США и украинского лидера пройдет во время Мюнхенской конференции.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Euronews в четверг, 13 февраля.

Ожидается, что они вместе с госсекретарем США Марко Рубио обсудят призывы президента США Дональда Трампа к Украине и России начать переговоры, говорится в материале.

«Администрация Трампа четко дала понять, что она глубоко заботится о Европе. Но мы также хотим убедиться в том, что мы привержены партнерству в области безопасности, которое выгодно как для Европы, так и для Соединенных Штатов», — отметил Вэнс на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году делегацию Украины на Мюнхенской конференции возглавит президент Владимир Зеленский.

Марко Рубио сообщал, что главной темой на Мюнхенской конференции, в частности для американской делегации, будет война России против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com