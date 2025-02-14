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Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

  • 14.02.2025, 3:04
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Мюнхенской конференции по безопасности начнется 14 февраля.

Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля может состояться встреча представителей Украины, России и США.

«Завтра будет встреча в Мюнхене. Россия будет там с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные люди из России, Украины и США [будут там]», — сказал глава Белого дома во время пресс-конференции в Овальном кабинете в четверг, 13 февраля.

Об участии представителей РФ в Мюнхенской конференции ранее не было известно.

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