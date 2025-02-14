Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене 14.02.2025, 3:04

Мюнхенской конференции по безопасности начнется 14 февраля.

Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля может состояться встреча представителей Украины, России и США.

«Завтра будет встреча в Мюнхене. Россия будет там с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные люди из России, Украины и США [будут там]», — сказал глава Белого дома во время пресс-конференции в Овальном кабинете в четверг, 13 февраля.

Об участии представителей РФ в Мюнхенской конференции ранее не было известно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com