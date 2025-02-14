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Десантники ВСУ взяли в плен девять россиян с помощью громкоговорителя

  • 14.02.2025, 8:11
Десантники ВСУ взяли в плен девять россиян с помощью громкоговорителя
иллюстративное фото

Оккупанты сдавались с белым флагом в руках.

Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен сразу 9 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Facebook.

«Сичеславцы взяли в плен россиян с помощью дрона», — говорится в сообщении.

Украинские десантники объяснили, что специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев длилась несколько дней.

«Засекли точку, где они накапливаются и начали отрабатывать FPV-дронами, разбирать блиндажи», — отметил боец 25 ОПДБр с позывным «Маня».

Как результат этих действий — 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель.

«Мы летали 3 суток с разным текстом, который проигрывали постоянно», — рассказал боец ВСУ с позывным «Маляр».

На самом видео видно, как 9 оккупантов в сопровождении дрона с громкоговорителем направляются по дороге, которую им указывают. Россиянин, который идет впереди всех, держит в руке белый флаг.

Впоследствии показано, как оккупантов берут в плен украинские бойцы.

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