Десантники ВСУ взяли в плен девять россиян с помощью громкоговорителя 14.02.2025, 8:11

иллюстративное фото

Оккупанты сдавались с белым флагом в руках.

Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен сразу 9 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Facebook.

«Сичеславцы взяли в плен россиян с помощью дрона», — говорится в сообщении.

Украинские десантники объяснили, что специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев длилась несколько дней.

«Засекли точку, где они накапливаются и начали отрабатывать FPV-дронами, разбирать блиндажи», — отметил боец 25 ОПДБр с позывным «Маня».

Как результат этих действий — 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель.

«Мы летали 3 суток с разным текстом, который проигрывали постоянно», — рассказал боец ВСУ с позывным «Маляр».

На самом видео видно, как 9 оккупантов в сопровождении дрона с громкоговорителем направляются по дороге, которую им указывают. Россиянин, который идет впереди всех, держит в руке белый флаг.

Впоследствии показано, как оккупантов берут в плен украинские бойцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com