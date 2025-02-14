Десантники ВСУ взяли в плен девять россиян с помощью громкоговорителя
- 14.02.2025, 8:11
Оккупанты сдавались с белым флагом в руках.
Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ с помощью дрона с громкоговорителем взяли в плен сразу 9 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады в своем Facebook.
«Сичеславцы взяли в плен россиян с помощью дрона», — говорится в сообщении.
Украинские десантники объяснили, что специальная операция по уничтожению позиций противника и морально-психологического истощения вражеских пехотинцев длилась несколько дней.
«Засекли точку, где они накапливаются и начали отрабатывать FPV-дронами, разбирать блиндажи», — отметил боец 25 ОПДБр с позывным «Маня».
Как результат этих действий — 9 россиян решили сдаться в плен дрону, на который Сичеславские десантники установили громкоговоритель.
«Мы летали 3 суток с разным текстом, который проигрывали постоянно», — рассказал боец ВСУ с позывным «Маляр».
На самом видео видно, как 9 оккупантов в сопровождении дрона с громкоговорителем направляются по дороге, которую им указывают. Россиянин, который идет впереди всех, держит в руке белый флаг.
Впоследствии показано, как оккупантов берут в плен украинские бойцы.