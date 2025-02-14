Forbes: Украинское таинственное оружие сбивает российские КАБы 1 14.02.2025, 8:43

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иллюстративное фото

Появилась информация о развертывании ВСУ нового оружия.

Российские планирующие бомбы существенно изменили ситуацию на поле боя. Установка дешевых управляемых бомб с выдвижными крыльями и спутниковой навигацией позволяет превратить их в высокоточное оружие, которое можно запускать из-за пределов зоны поражения средств ПВО. Впрочем, Украина нашла способ с ними бороться, пишет Forbes.

В 2024 году производство планирующих бомб значительно возросло. Ежемесячно Россия выпускает тысячи таких бомб по украинским позициям, вызывая огромные разрушения и человеческие потери.

Украина, похоже, может противодействовать этой угрозе. На прошлой неделе представитель украинских Воздушных сил Украины сообщил об успешном сбитии планирующей бомбы в Запорожской области, отметив, что это не первый такой случай, но не раскрыл деталей. В украинских Telegram-каналах появилась информация о развертывании нового оружия, способного перехватывать эти бомбы, и прогнозируется увеличение количества таких успехов.

Тяжелые цели

Планирующие бомбы являются сложными мишенями по нескольким причинам. Хотя отдельные модели могут весить до трех тонн, в основном они имеют массу менее тонны и размах крыльев менее семи футов. Это делает их малозаметными на радарах, что затрудняет отслеживание и перехват.

Большинство зенитных ракет малой дальности, таких как Stinger, оснащены инфракрасным самонаведением, однако безмоторные планирующие бомбы не имеют горячего реактивного выхлопа, что делает их невидимыми для таких систем. Кроме того, они имеют толстый стальной корпус без уязвимых двигателей или топливных баков, что затрудняет их уничтожение.

Главной проблемой является массовый характер их применения. Как отметил Джастин Бронк из RUSI в интервью BBC:

«Вы бы слишком быстро исчерпали все имеющиеся боеприпасы противовоздушной обороны».

Поэтому большинство экспертов считает, что остановить планирующие бомбы можно только путем поражения носителей еще до момента запуска. Одним из способов является усиление украинской ПВО или предоставление большего количества F-16, чтобы заставить российские самолеты держаться дальше от зоны действия таких бомб. Другие, например RAND, предлагают удары по авиабазам, откуда вылетают бомбардировщики. Для этого нужно дальнобойное оружие, такое как ATACMS, поставка которого остается политическим вопросом.

Перехват бомб

Несмотря на сложность задачи, есть попытки находить способы их сбивания. Недавно Директорат НАТО по вопросам трансформации объявил об «инновационном вызове» для борьбы с планирующими бомбами. В нем рассматриваются различные решения, в том числе электронные помехи, предотвращение взлета носителей и непосредственное уничтожение бомб в воздухе. Особое внимание уделено системам, использующим искусственный интеллект и машинное обучение, а также портативным и экономически выгодным решениям.

Украина уже применила подобные подходы для борьбы с разведывательными дронами и дронами-камикадзе Shahed. Против разведывательных БПЛА были успешно использованы FPV-дроны-перехватчики, интегрированные в сенсорную сеть с интеллектуальным управлением. А для уничтожения Shahed созданы мобильные огневые группы, оснащенные прожекторами и автоматическими пушками. Это позволило достичь высокого уровня эффективности, например, в январе 2024 года Украина сбила 96% запущенных Shahed.

Вероятно, решение для борьбы с планирующими бомбами будет чем-то средним между этими методами. Оно может включать радар или другие сенсоры для обнаружения угроз, систему управления для координации обороны, а также эффекторы - недорогие управляемые ракеты вроде Vampire, зенитные пушки типа Skynex или новые высоко-скоростные дроны-перехватчики, такие как Wild Hornets Sting. Использование искусственного интеллекта может повысить эффективность системы.

Как отмечается в документе НАТО, ключевым фактором является масштабируемость. Каждая сбитая планирующая бомба спасает жизни, но систематическое их уничтожение может значительно ослабить наступательные возможности России и изменить динамику конфликта. Россия сделала ставку на эти бомбы как на основное средство ведения войны, и их эффективность стала критически важной для ее наступательной стратегии.

Если Украина сможет массово внедрить систему перехвата, это изменит правила игры не только в войне с Россией, но и повлияет на будущие военные конфликты в целом. Например, ВВС США в значительной степени полагаются на JDAM, и если их можно будет эффективно перехватывать, это поставит под угрозу способность США вести боевые действия в подобных условиях.

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