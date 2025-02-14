В Москве приземлился бизнес-джет ВВС США 5 14.02.2025, 8:47

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иллюстративное фото

Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.

В Москве приземлился бизнес-джет Gulfstream C-37B, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет вылетел из Кэмп-Спрингса, штат Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, после чего сделал промежуточную остановку в Роттердаме, а затем направился в Россию, пишет The Moscow Times.

На данный момент официальной информации о целях визита самолета нет. Однако за два дня до этого, 11 февраля, в Москву прибыл другой американский бизнес-джет Gulfstream G650ER. На его борту находился специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В тот же день Белый дом сообщил об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, ранее приговоренного в России к 14 годам тюрьмы.

В администрации Дональда Трампа отметили, что освобождение Фогеля — это «проявление доброй воли» со стороны Москвы и позитивный сигнал в контексте возможного урегулирования украинского конфликта.

Взамен Соединенные Штаты освободили россиянина Александра Винника, сооснователя криптобиржи BTC-e, которого Вашингтон обвинял в отмывании денежных средств на сумму от $4 до $9 млрд. Вечером 13 февраля Винник прибыл в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию.

Дональд Трамп, комментируя освобождение Фогеля, сообщил, что еще один американский гражданин вскоре будет возвращен на родину. Однако имя этого человека он не назвал.

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