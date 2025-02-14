В Киеве отвергли возможность встречи с РФ в Мюнхене 3 14.02.2025, 9:12

5,466

«За пустым столом с россиянами не встречаются».

Президент США Дональд Трамп заявил о встрече с участием «высокопоставленных лиц» из Москвы, Киева и Вашингтона в Мюнхене, где 14 февраля открывается конференция по безопасности (MCS). Трамп в четверг, 13 февраля, пообщался с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. В Украине возможность подобных контактов отвергли, сообщает «Немецкая волна».

«Завтра будет встреча в Мюнхене. Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена... Не знаю точно, кто будет там от каждой страны, но (это будут. - Ред.) люди высокого уровня из России, Украины и Соединенных Штатов», - привело слова президента США агентство AFP.

Reuters также сообщило со ссылкой на Трампа, что официальные лица США и России встретятся в Мюнхене и что Украина приглашена.

Советник Зеленского: За пустым столом с россиянами не встречаются

Между тем советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отверг возможность подобных переговоров.

«Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира», - привело слова Литвина агентство РБК-Украина.

По словам украинского чиновника, «только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами».

«За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится», - подчеркнул Литвин.

В Москве информацию пока не прокомментировали

Белый дом не смог предоставить никаких дополнительных подробностей о трехсторонней встрече, передало AFP. В Москве также информацию пока не прокомментировали.

Отвечая, доверяет ли он президенту РФ Владимиру Путину, Трамп сказал: «Я верю, что он хотел бы, чтобы что-то произошло. Я доверяю ему в этом вопросе».

Глава Белого дома также предположил, что будет проведена встреча высших должностных лиц, - хотя и не лидеров, - всех трех стран в Саудовской Аравии на следующей неделе с целью прекращения войны РФ против Украины, передало агентство Reuters.

Первый разговор Трампа с Путиным

В среду, 12 февраля, состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - «маловероятным». Звонок Трампа Путину и последовавшее за ним заявление американского президента решительно раскритиковали, среди прочего, в НАТО и Евросоюзе. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сравнил звонок Трампа Путину с «Мюнхенским сговором» 1938 года.

«Мюнхенский сговор»

В соглашении, которое подписали в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, в которую эта область входила до 30 сентября, на подписание не пригласили. В историю это соглашение вошло как «Мюнхенский сговор».

Большинство западных историков придерживаются версии, согласно которой британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить «политику умиротворения», надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com