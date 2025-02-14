В Минске рядом с парком Победы продают нетипичную двухуровневую квартиру

В Минске рядом с парком Победы продают нетипичную двухуровневую квартиру3
- 14.02.2025, 9:20
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С мансардой и арочными окнами на балконе.
Недалеко от парка Победы в Минске продается четырехкомнатная квартира: она располагается на двух этажах сталинки, причем верхний уровень — в пристроенной мансарде. «Зеркало» посмотрело, как устроено это жилье и сколько стоит.
Двухуровневая квартира находится в тихом уголке столицы — на третьем и четвертом этажах кирпичного дома № 3 на улице Гвардейской.
Это строение возвели в 1953 году. В 2003-м его реконструировали, тогда в сталинке и был надстроен мансардный этаж.
Общая площадь квартиры составляет 120,3 м2. Жилая площадь состоит из четырех раздельных комнат, они занимают 75 м2, кухня — 8,2 м2. Высота потолков в помещении — 3,05 метра.
В квартире есть балкон с панорамными арочными окнами. Также имеются два санузла, в обоих установлены душевые кабины.
Продавец сообщил, что в доме толстые стены, что гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию. В жилье установлен кондиционер.
Недвижимость продается за 587 805 рублей, или 179 900 долларов, при такой стоимости «квадрат» обойдется в 4810 рублей, или 1472 доллара.