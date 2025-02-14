GUS: В прошлом году польская экономика выросла на 2,9% 1 14.02.2025, 9:27

Прогноз роста ВВП в этом году — на уровне 4%.

Польское хозяйство ускорило рост в прошлом году в четвертом квартале до 3,2% после 2,7% в предыдущем квартале, — следует из данных Главного статистического управления (GUS) Польши.

Экономист Польского экономического института Себастьян Сайног считает, что в 2024 году главной движущей силой польской экономики было потребление, передает «Польское радио».

В этом году аналитик ждет лучших экономических результатов:

— Среди прочего, к росту экономики приведет начало нового инвестиционного периода, новые европейские проекты. Вырастет не только потребление, но и объем инвестирования. Польская экономика, наверное, достигнет роста на уровне 3,5%, оптимистичный прогноз — роста ВВП страны на уровне 4% в 2025 году.

По предварительным данным Главного статистического управления, в прошлом году польская экономика выросла на 2,9% по сравнению с 2023 годом. В позапрошлом году рост в годовом исчислении был зафиксирован на уровне 0,1%.

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