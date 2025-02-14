Белорус купил авто, но ГАИ забрала его на штрафстоянку за долги прошлой хозяйки 2 14.02.2025, 9:31

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иллюстративное фото

Ситуацию прокомментировал юрист.

Белорус приобрел подержанный автомобиль без перерегистрации, а через пару месяцев его остановила ГАИ. Транспортное средство отбуксировали на штрафстоянку и теперь могут забрать. Об этом новый владелец легковушки рассказал в паблике «Защита прав потребителей в Республике Беларусь». Ситуацию прокомментировал юрист Иван Райкевич.

— Купил машину, на себя не оформлял (все времени не было), по итогу через пару месяцев остановила ГАИ. Пробили по базе и сказали, что у авто нет допуска к движению, поскольку хозяйка понабирала кредитов много и не получалось вовремя выплатить. Авто забрали на штрафстоянку (как я понял, для дальнейшей постановки на аукцион). Что я могу сделать? Или все бессмысленно уже? — поинтересовался покупатель авто.

Иван Райкевич подчеркнул, что в данном случае клиент «сделал все для того, чтобы у него могли забрать машину».

— Вы ее не купили, а просто взяли, так как покупка оформляется путем заключения договора купли-продажи транспортного средства и постановки его на учет в ГАИ, — поясняет юрист. — А вот теперь вас ждут танцы с бубном вокруг суда в попытках доказать факт совершения сделки, и я даже не знаю, что у вас получится.

Иван Райкевич посоветовал автовладельцу обратиться в юридическую консультацию, нанять адвоката и уже вместе с ним думать, что делать дальше.

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