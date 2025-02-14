Вице-президент США пригрозил Кремлю отправить американские войска в Украину 8 14.02.2025, 9:37

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Если Путин сорвет мирные переговоры.

США введут новые санкции против России и отправят американские войска в Украину, если президент РФ Владимир Путин не согласится завершить войну и сорвет мирные переговоры, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — сказал он в интервью Wall Street Journal (WSJ).

По словам Вэнса, администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Путина в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя.

Он отметил, что в случае успешного соглашения по Украине, США могут перезагрузить отношения с Россией, поскольку нынешняя изоляция Москвы от западных стран делает ее младшим партнером Пекина.

«Не в интересах Путина быть младшим братом в коалиции с Китаем», — пояснил Вэнс.

В то же время вице-президент отказался говорить о возможных параметрах мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, пока неясно, какая часть оккупированной украинской территории останется под контролем России и какие гарантии безопасности получит Киев от США и других западных союзников.

«Есть сколько угодно формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой», — сказал Вэнс.

Вместе с тем, по его словам, у Трампа «нет шор на глазах» — он готов обсуждать любые варианты, но может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. «Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — предупредил вице-президент США.

Трамп после вступления в должность президента провел первый официальный телефонный разговор с Путиным 12 февраля. По итогам беседы, которая длилась полтора часа, Трамп сообщил, что договорился с российским президентом о том, что команды двух стран «немедленно приступят к переговорам» по урегулированию военного конфликта. Накануне президент США анонсировал две встречи высокопоставленных американских чиновников с представителями России и Украины. По его словам, они должны пройти в Мюнхене на конференции по безопасности 14 февраля и на следующей неделе в Саудовской Аравии. Однако в Киеве заявили, что встречи с российской делегацией в Мюнхене не будет, поскольку для начала переговоров с Москвой Киеву нужно согласовать позицию с Вашингтоном и европейскими столицами.

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