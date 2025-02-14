США и Индия хотят удвоить объем двусторонней торговли 14.02.2025, 9:46

Нарендра Моди и Дональд Трамп

Моди встретился с Трампом в Вашингтоне.

Соединенные Штаты и Индия хотят удвоить объем двусторонней торговли до 500 млрд долларов (478 млрд евро) к 2030 году. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг, 13 февраля, на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает «Немецкая волна».

Сотрудничество будет идти прежде всего в области искусственного интеллекта и полупроводников, а также создания прочных цепочек поставок стратегических минералов, уточнило агентство Reuters.

По словам Трампа, Индия готова к снижению тарифов на американские товары. Кроме того, она будет импортировать больше американских нефти и газа, чтобы сократить дефицит торгового баланса между странами.

США увеличат продажи оружия Индии

Вашингтон планирует с этого года увеличить продажи оружия Индии. «Мы нарастим продажи военного оборудования Индии на многие миллиарды долларов. Мы также готовим почву для поставки Индии истребителей F-35», - пообещал Трамп. Конкретных сроков он, однако, не назвал. Оформление подобных сделок обычно занимает годы, напомнило Reuters.

На протяжении десятилетий одним из основных поставщиков вооружений для Индии остается Россия. Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич 11 февраля заявил агентству ТАСС, что РФ готова к совместному с индийской стороной производству российского истребителя пятого поколения Су-57.

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