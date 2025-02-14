В России мужчина угостил своего друга пирожком с ртутью из градусника

В России мужчина угостил своего друга пирожком с ртутью из градусника5
- 14.02.2025, 9:49
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Мужчинам нравилась одна и та же женщина-коллега.
Уголовное дело за покушение на убийство возбудили в отношении жителя Москвы (Россия), который пытался отравить своего друга пирожком с ртутью, сообщил приближенный к силовикам телеграм-канал 112.
Как пишет Baza со ссылкой на данные следствия, мужчины вместе работали и им нравилась одна и та же женщина-коллега. Оба товарища ухаживали за ней, несмотря на то, что были женаты. В начале года Дмитрий решил избавиться от конкурента: он купил четыре градусника, с помощью шприца собрал оттуда ртуть и 11 февраля подлил ее в пирожок товарищу, 45-летнему Сергею.
После случившегося подозреваемый тоже притворялся отравленным, хотя яда в его пирожке не было.
Сейчас Дмитрий задержан. Во время допросов он пытался представить все как несчастный случай, но в итоге сознался. На него возбуждено дело по статье «покушение на убийство».