СМИ: У Лукашенко был еще один внебрачный сын 14.02.2025, 9:58

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Будущий диктатор еще в шкловский период был известен многими скандалами.

О жизни Александра Лукашенко до прихода к власти известно немногое. Оно и неудивительно — диктатор до сих пор старательно скрывает некоторые детали своей биографии. Достаточно сказать, что даже имя матери его младшего сына Николая до сих пор никогда официально не озвучивалось. Но кое-какие сведения о диктаторе до его прихода во власть найти все же можно. «Зеркало» изучило книгу журналистки Ольги Павловой «Шклоўскія страсці» — одни из первых мемуаров, посвященных жизни Лукашенко в 1989–1994 годах.

Ольга Павлова родилась в 1954 году на Могилевщине. Окончила факультет журналистики Ленинградского госуниверситета (теперь Санкт-Петербург). Работала в районных газетах Горок и Толочина. В 1989–1997 годах — в Шклове, где также трудилась в «районке» и отвечала за радиовещание. В тот период она часто брала интервью у Александра Лукашенко и общалась с ним. В 1999-м выпустила книгу «Шклоўскія страсці», которую издали в Москве. По состоянию на 2005 год — эмигрантка, жила в Чехии. Информацию о ее дальнейшей судьбе в открытых источниках журналисты не нашли.

Избиение подчиненного и скандалы с начальством

Ольга Павлова приехала на Шкловщину в 1989-м. Ее муж стал ответственным секретарем местной районной газеты «Ударны фронт», а сама она стала отвечать за радиопередачи, попутно также сотрудничая с редакцией. Разумеется, журналистка не могла обойти вниманием директора местного совхоза «Городец» Александра Лукашенко.

«На той момант Шклоў ліхаманілі размовы пра тое, як дырэктар «Гарадца» пабіў мясцовага трактарыста Васіля Бандуркова па мянушцы Муркін. Ён пераехаў у гаспадарку са шклоўскай вёскі Аўчыненкі і вельмі любіў прыкласціся да пляшкі. Аднойчы п’янюсенькім яго і заўважыў дырэктар. Аляксандр Рыгоравіч быў надта строгі на гэты конт. А яшчэ хуткі на расправу. Вось і не вытрымаў кіраўнік, выцягнуў з трактара гора-трактарыста, як след адлупцаваў таго ўсімі сваімі канечнасцямі і зламаў небараку нагу», — писала Павлова. В реальности тракторист был трезв, а избиениям подвергались и многие другие подчиненные.

Коллеги Павловой обращали внимание, что вокруг дома Лукашенко в деревне Рыжковичи под Шкловом рос бурьян, ограда еле держалась, а мать Лукашенко «туліцца ў хатцы на курыных лапках <…>. Дакладней, на адной у выглядзе бервяна, што халупу падпірае».

Местным журналистам Лукашенко был известен своими скандалами. Например, в 1983–1985 годах он работал заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове. По рассказам, его утренние совещания с директором Владимиром Прудниковым приводили к такому шуму и крикам, что к кабинету сбегались подчиненные. Целью было спасти директора, который уступал по силе Лукашенко. В конце концов последнего перевели на должность замдиректора в местный колхоз, а его недавнего начальника отправили на работу в Могилев.

Аферы с участком и машиной

Лукашенко позволял себе и прямое нарушение закона. Например, уже когда он попал в Верховный Совет, на одном из заседаний парламента решили, что чиновники и депутаты не могут занимать государственные должности и при этом иметь в личном пользовании земельные участки.

Участок Лукашенко находился в трех километрах от деревни Рыжковичи. «Яшчэ раней я чула па радыё яго выказванні па зямельным пытанні: «Асабіста мне зямля непатрэбна. А мае сыны Віця і Дзіма просяць захаваць надзел. Кажуць: «Мы, тата, самі яго апрацоўваць будзем». І я не магу ім адмовіць, няхай працуюць, грошы зарабляюць», — писала Павлова.

В итоге уже после принятия закона кто-то из депутатов обвинил Лукашенко в его невыполнении. Тот парировал: мол, опоздали с претензиями, он уже отказался от земли. Эту дискуссию, проходившую на сессии парламента, услышал по радио районный землеустроитель Александр Гордеев. Чиновник проверил документы и убедился, что Лукашенко от своего надела не отказывался. Он встретился с земляком-депутатом в Минске и попросил того письменно оформить отказ.

«Ведаеш, Саша, а я не збіраюся ад яе адмаўляцца, хоць, прызнаюся, займаюся больш важнымі, дзяржаўнымі справамі. Аднак мае сыны растуць, ужо і самастойна могуць зямлю апрацоўваць, грошы мазалём зарабляць. Таму без згоды сыноў на гэта ніякай адмовы ад мяне не будзе», — заявил Лукашенко.

«А як жа вас разумець, Аляксандр Рыгоравіч: у мікрафон на ўсю рэспубліку вы кажаце адно, а мне зусім іншае. Дзе ж ваша сумленне?» — возмутился Гордеев.

«Дзе, Саша, было сумленне, там вырас хрэн», — ответил будущий первый президент Беларуси.

Как пишет Павлова, в итоге дети Лукашенко там не работали — какое-то время Лукашенко сдавал этот участок в аренду, а затем все же отказался от него.

Еще одна афера оказалась куда более крупной. В 1991-м совхоз «Городец» должен был получить машину марки ЗИЛ с прицепом. Но по устной договоренности со славгородской районной больницей грузовик поменяли на машину «Нива» — как будто бы для работы Владимира Малиновского, одного из местных чиновников. Тот через какое-то время уволился, но машину оставил себе. Павлова тогда хорошо общалась с Надеждой Ермаковой, заведующей финансовым отделом Шкловского райисполкома. Та призналась, что Лукашенко просто подарил автомобиль «своему» человеку.

Однако, когда журналистка пришла с вопросами к Лукашенко, тот отрицал свою причастность к истории. Наивная Павлова ему поверила и бросилась к Ермаковой. «Яна была ў кабінеце адна, што рэдка бывала. Выслухаўшы з маіх вуснаў прэзумпцыю невінаватасці Лукашэнкі, яна… зайшлася ад смеху. Праз некалькі хвілін, выцершы насоўкай слёзы, запыталася: «Няўжо вы верыце гэтаму чалавеку? Калі ён такі анёльчык, дык куды падзяваліся з саўгаснага двара машыны, трактары, якія ён з дапамогай дэпутацтва «прабіў» для «Гарадца»? Асабіста я ведаю пра новенькі «Беларус», які Лукашэнка па чыста сімвалічнай цане аддаў, проста прэзентаваў бацьку Ларысы Маськовай (об этой женщине мы еще расскажем ниже. — Прим. ред.). Магу назваць і яшчэ некалькі такіх адрасоў. А той ЗІЛ з прычэпам, пра які вы пісалі, дзе падзеўся, а? А на што пайшлі грошы, якія былі пералічаны ў саўгас «Гарадзец» для будаўніцтва пасёлка для перасяленцаў з Чарнобыльскай зоны? Ай, ёсць што гаварыць, ды няма каму слухаць».

Но публично эти слова Ермакова нигде не озвучила. Возможно, в том числе и это позволило ей сделать головокружительную карьеру: в будущем она станет главой Нацбанка и ряда коммерческих банков, руководительницей Белорусского союза женщин. Другие фигуранты истории, которые должны были контролировать дело с машиной, тоже не остались обделенными. Один из них, Геннадий Лавренков, из заместителя главы Шкловского райисполкома стал руководителем района, позже был помощником Лукашенко и управляющим его делами. Журналисты называли его «специалистом по провалам», карьеру на госслужбе он завершил лишь в 2019 году. Сергей Сергомассов, работавший в прокуратуре, пошел на повышение в областные структуры Могилевщины. Сейчас руководит могилевским филиалом «БелЮрОбеспечения» — госпредприятия, среди прочего занимающегося продажей конфискованного и изъятого имущества.

Три любовницы и внебрачный сын

Значительная часть книги Павловой посвящена личной жизни Лукашенко. В 1975 году Лукашенко женился на Галине Желнерович, однако их семейные отношения, по словам журналистки, не сложились. «Мяркую пра гэта з асабістых назіранняў і са шматлікіх абгавораў гэтай тэмы, якая на працягу доўгіх гадоў сілкавала ўніклівых шклоўцаў, ахвочых да бытавых калізій. Яны часта пляткарылі пра амурныя прыгоды Аляксандра Лукашэнкі», — писала авторка.

По ее словам, Лукашенко неустанно инициировал процесс развода с Галиной, но та отказывалась с аргументом, что сама сможет прожить без мужа, а вот детям без отца будет тяжело. По мнению Павловой, супруга Лукашенко видела минусы неполной семьи на собственном опыте: после окончания Могилевского пединститута работала воспитальницей детского сада, а затем его заведующей.

Однако Лукашенко постоянно заводил романы на стороне, пишет Павлова. Для встреч с женщинами использовалась дача будущего диктатора, расположенная в деревне Башкировка того же Шкловского района. Позже, став депутатом Верховного Совета (то есть после 1990 года), Лукашенко открестился от этого дома, заселив туда многодетную семью механизатора.

Ранее же, в 1978–1980 годах, он работал ответственным секретарем общества «Знание» в Шклове. Тогда и познакомился с Надеждой Вашкевич, работавшей инструктором организационного отдела местного районного комитета комсомола. Между ними начался роман, в который по каким-то причинам вмешались работодатели. После этого Лукашенко быстро ушел в армию — в 1980–1982 годах он служил заместителем командира роты по политической работе, хотя ранее уже прошел обязательную службу. А Вашкевич уволилась, забрала двоих детей и переехала в Молодечно.

Павлова также передает в книге слухи, что после возвращения Лукашенко на «гражданку» в Шклов из места службы вместе с ним переехала Надежда Бартош с двумя сыновьями: «Меншанькі меў дзіўнае падабенства з дырэктарам [саўгаса], за што сяльчане і называлі яго за вочы Лукашком». Позже эта женщина вышла замуж, затем развелась и уже под фамилией Гарбузова приняла приглашение Лукашенко, ставшего «президентом», — возглавила принадлежащее его Управделами хозяйство «Атолино» в одноименном агрогородке Минского района и перебралась в столицу.

Третьей женщиной Лукашенко, чье имя фигурирует в книге, была уже упоминавшаяся выше Лариса Маськова. «Аляксандр, а ты не баішся, што апаненты прад’явяць табе абвінавачванні за сувязь з [ёй]?» — спросила у него в 1990-м Ольга Павлова, когда Лукашенко был кандидатом в депутаты парламента и подвозил журналистку на машине с друзьями.

«Гэтага пытання ён, адчулася па рэакцыі, чакаў, але толькі не ад мяне і не ў той момант. У салоне машыны павісла змрочная цішыня <…>. Павольна так, рэчытатывам, Лукашэнка прамовіў: «Ларыса зрабіла для мяне шмат добрага, і я, як раяць мне сябры (ён абвёў усіх суровым позіркам), не збіраюся ёй здраджваць. Паміж намі ўжо даўно ўсталяваліся чыста сяброўскія адносіны. Акрамя таго, Ларысу напаткала сур’ёзная хвароба, нядаўна ёй, кажу па сакрэце, зрабілі аперацыю, а цяпер, хутчэй за ўсё, на чарзе і другая. Так што ты, Вольга, павінна зразумець, што турбаваць яе не трэба, бо ніякія размовы, акрамя як супакойваючага характару, здароўя ёй не нададуць, а Ларысе ж яшчэ дачку падняць трэба», — вспоминала Павлова.

В реальности отношения с Маськовой, по словам мемуаристки, продолжались как минимум до лета 1994 года. Тогда уже шла первая президентская кампания, за Лукашенко собирали подписи, чтобы зарегистрировать его кандидатом в президенты. Именно тогда Павлова столкнулась в центре Шклова с Аллой Коноплевой, женой Владимира Коноплева — ближайшего соратника Лукашенко.

«Усё, п***зец Лукашэнку, — зло сказала ей Алла. — Бы той верабей папаўся ён у каршуноўскія кіпцюры гэтай прайдзісветкі, і цяпер у тартарары паляціць і яго прэзідэнцтва, і аўтарытэт у цэлым». Дело в том, что сбором подписей на Могилевщине как раз занимались Коноплевы — собирали желающих помочь и отправляли их автобусами по региону, в том числе в Могилев.

«Я ледзь не абалдзела, калі сярод іншых убачыла Ларысу Маськову, дзялілася Ала. Ні сораму ў бабы, ні сумлення. І дачку з сабой прыцягнула галасы за Сашу збіраць. Канаплёў толькі плячыма паціснуў, маўляў, калі хоча, няхай едзе, у Магілёве ж не ведаюць, што яна каханка Лукашэнкі. Ну, у Магілёве — хай сабе, на лобе ў яе, сапраўды, нічога не напісана. А яна, разумееш, і па Шклове брындала з дачкой: адна — па адным баку вуліцы, другая — па другім. Здурэла зусім», — вспоминала тот разговор Павлова.

«А Лукашэнка як рэагуе?» — спросила журналистка.

«Ала памаўчала, яе твар выразна адлюстроўваў адчай: «А што яму? Не ўяўляе, напэўна, пікантнасці сітуацыі. І не слухаецца, калі адваджваеш ад Ларыскі. Усё роўна ляціць, быццам на крылах, да яе, і машыну не хавае — усю ноч стаіць пад яе вокнамі. І ў магазін да яе наведваецца. Хоць бы канспірацыю захоўваў… Калі раней ты з ёй якшаўся, дык чорт з табой. А цяпер, калі ў такую гульню ўвязаўся… Не, гэтая сцерва можа ўсё сарваць», — з адчаем кідала ў паветраную прастору Ала», — так описывала диалог Павлова.

Журналистка поинтересовалась, почему тогда Лукашенко не переходит к Ларисе жить. Выяснилось, что его супруга Галина все еще против развода. С ней по просьбе Александра много раз разговаривал Владимир Коноплев, однако безрезультатно. И все же заявление в суд Лукашенко подавать не хотел: «Імідж свой не хоча псаваць. Адна справа, што жонка з ім разводзіцца, і зусім іншая, калі ён з ёй. Вэрхал тады ўзнімецца на ўсю рэспубліку», — объясняла Алла Коноплева.

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