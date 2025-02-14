Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии 14.02.2025, 10:08

Чтобы увеличить помощь Украине на фоне переговоров Трампа и Путина.

Германии необходимо как можно скорее увеличить помощь Киеву на фоне начавшихся переговоров президентов США и России, а для этого парламенту страны следует признать войну в Украине и ее последствия для безопасности Европы чрезвычайной ситуацией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении своих граждан», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что бундестаг может объявить чрезвычайную ситуацию в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона ФРГ.

По словам Шольца, переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина не стали неожиданностью, но они «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы».

Канцлер ФРГ поддержал стремление Трампа как можно быстрее завершить боевые действия, но подчеркнул, что Германия «никогда не поддержит продиктованный мир».

Победа России и крах Украины не приведут к миру, а, наоборот, «поставят под угрозу мир и стабильность в Европе, причем далеко за пределами Украины», подчеркнул канцлер.

«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — заключил Шольц.

Германия занимает второе место после США по поставкам вооружений в Украину. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Берлин предоставил Киеву разного рода помощи на 44 млрд евро, говорил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. В 2025 году из бюджета страны предполагается выделить на военную поддержку Украины еще около 4 млрд евро, однако документ пока не утвержден правительством.

Трамп после вступления в должность президента США провел первый официальный телефонный разговор с Путиным 12 февраля. По итогам беседы, которая длилась полтора часа, Трамп сообщил, что договорился с российским президентом о том, что команды двух стран «немедленно приступят к переговорам» по урегулированию военного конфликта.

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