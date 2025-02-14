В Минске сдают однушку за 1500 долларов, но есть нюанс
- 14.02.2025, 10:15
В интерьере обнаружили интересную деталь.
Пользовательница под ником veilivia поделилась в Threads своей находкой: на сайте по поиску недвижимости она обнаружила однокомнатную квартиру с «фишкой» в интерьере. Некоторые пользователи шутят, что как минимум из-за нее стоит снимать это жилье, пишет CityDog.
Недалеко от метро «Пятроўшчына» сдаются, как пишут в объявлении, шикарные апартаменты площадью 33 «квадрата» с новым дизайн-проектом. Там есть все необходимое для комфортной жизни. Правда, сдавать готовы только паре или одному гостю и только на один месяц. Цена — 4901 рубль, или 1500 долларов.
Эта однушка может удивить жильцов — особенно тем, что за ними кто-то всегда будет подсматривать. Огромные глаза пантеры на стене у кровати делают интерьер запоминающимся, а некоторые в комментариях шутят, что «за такого барбоса и полторы штуки не жалко».
В остальном все довольно современно и уютно: светлые полы, темные стены, мягкая подсветка. В комнате есть диван, телевизор и даже балкон, превращенный в место для отдыха.
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