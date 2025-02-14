Трамп анонсировал старт переговоров России, Украины и США 1 14.02.2025, 10:18

Высокопоставленные американские чиновники проведут две встречи.

Высокопоставленные американские чиновники собираются в ближайшее время провести две встречи с представителями России и Украины в рамках усилий по завершению войны, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Завтра [14 февраля] состоится встреча в Мюнхене (на Мюнхенской конференции по безопасности. — ред.), а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [России Владимиром] Путиным, но с должностными лицами высокого ранга. И Украина тоже будет участвовать в ней», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, не уточнив, в каком формате могут пройти эти контакты.

Между тем в официальной программе Мюнхенской конференции не указана встреча, о которой сообщил Трамп. Российские чиновники не посещали мероприятие с 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация не планирует проводить встречу с россиянами в Мюнхене. «Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются», — сказал Литвин.

Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля. В рамках мероприятия ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее Трамп называл Саудовскую Аравию одним из возможных мест его личной встречи с Путиным, с которым он провел первый официальный телефонный разговор 12 февраля. После этого в Кремле заявили, что начали формировать переговорную группу для диалога с США, однако кто в нее войдет, пока неизвестно.

В числе участников американской команды Трамп называл госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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