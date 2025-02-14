закрыть
14 февраля 2025, пятница, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США разгромили Финляндию во втором матче Турнира четырех наций

  • 14.02.2025, 10:45
США разгромили Финляндию во втором матче Турнира четырех наций
иллюстративное фото

Американцы забросили сразу шесть шайб в ответ на одну от соперника.

В ночь с 13 на 14 февраля в канадском Монреале состоялся второй тур Турнира четырех наций, который призван заменить традиционный Матч всех звезд НХЛ, пишет champion.com.ua.

Сборная США одержала разгромную победу над Финляндией, забросив сразу шесть шайб в ответ на одну от соперника.

Отметим, что четырьмя точными бросками отметились два брата, имеющие украинские корни – Мэттью и Брэйди Ткачуки.

Турнир четырех наций-2025

2 тур, 14 февраля

Финляндия – США 1:6 (1:1, 0:1, 0:1, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 7:31 Йокихарью, 1:1 – 10:21 Ткачук Б., 1:2 – 37:04 Болди, 1:3 – 40:15 Ткачук М., 1:4 – 40:26 Генцел, 1:5 – 43:00 Ткачук Б., 1:6 – 51:13 Ткачук М.

Накануне Канада в овертайме обыграла Швецию в матче-открытии. До конца Турнира четырех наций осталось еще два поединка – 3 тур, в котором сыграют США – Канада и Швеция – Финляндия, а также финал.

Финалист определится по итогам турнирной таблицы, в которой сейчас лидирует США с тремя очками. Канада имеет 2 зачетных балла, а Швеция – 1. Отметим, что обе заключительные игры соревнований состоятся в американском городе Бостон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников