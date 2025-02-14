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В Беларуси пересмотрели размеры командировочных

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  • 14.02.2025, 10:37
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В Беларуси пересмотрели размеры командировочных

Изменения затронули 86 стран.

В Беларуси скорректировали размеры суточных и расходы на жилье для командировок за границу.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения затронули 86 стран: в 46 государствах пересмотрели размер суточных, а в 40 — нормы на оплату жилья. В некоторых странах выплаты выросли, в других, наоборот, сократились.

Где выплаты увеличились?

Австрия: суточные выросли с 85 до 100 евро.

Армения: с $35 до $40.

Азербайджан: суточные с $35 до $40, жилье — с $75 до $115.

Турция: суточные с $40 до $45, жилье — с $90 до $150.

Узбекистан: суточные с $40 до $45, жилье — с $100 до $120.

Где командировочные сократили?

Венгрия: суточные уменьшены с 65 до 60 евро, жилье — с 155 до 145 евро.

Китай: суточные снижены с $70 до $65.

Казахстан: с $50 до $40.

Грузия: расходы на жилье уменьшили с $125 до $110.

Обновленный список размеров командировочных выплат учитывает правоприменительную практику и, как отмечают в правительстве, призван оптимизировать расходы при служебных поездках за границу.

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