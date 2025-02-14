Названы семь видов рыбы с максимальной пользой для здоровья 14 14.02.2025, 10:51

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Она содержит много необходимых витаминов и минералов.

Эксперты советуют есть рыбу 2-3 раза в неделю не просто так. Это хороший источник белка и полезных жиров, поэтому — важная часть сбалансированного рациона. Однако некоторые виды рыбы более полезны для здоровья, чем другие, пишет ТСН.

Самые полезные виды рыбы, которые нужно есть всем

Лосось

Лосось имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот и низкое – ртути. Он также содержит дополнительные питательные вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая белок, аминокислоты, различные витамины и минералы, такие как витамин D, железо, кальций и калий. Лосось также содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, витамин С и селен.

Скумбрия

Атлантическая скумбрия – это экологически чистый и здоровый выбор, поскольку она содержит нежирный белок, кальций, магний, калий, селен и витамины группы В. Скумбрия подходит для диетического питания благодаря богатому содержанию витаминов, особенно группы D.

Радужная форель

Радужная форель относится к рыбам с наименьшим уровнем загрязнения и обилием питательных веществ. Она особенно полезна для сердца благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров.

Сардины

Несмотря на свой небольшой размер, они содержат большое количество омега-3, кальция, витамина D и В-12. По сравнению с другими видами рыбы, в сардинах скапливается гораздо меньше ртути.

Тунец

Как и все остальные виды рыбы, он является ценным источником белка и ненасыщенных жиров. Особенно полезны консервы из измельченного тунца: в таких уровень ртути значительно меньше, чем в цельном филе.

Сайда

В 85-граммовой порции этой рыбы содержится около 15 граммов белка. Также сайда богата омега-3. В то же время содержит мало углеводов и насыщенных жиров. Имеет один из самых низких уровней ртути.

Сельдь

Такая рыба содержит белок, важный для нормальной и полноценной работы организма. Мясо сельди по питательности не уступает другим, более дорогим видам рыб. В нем до 33% легкоусвояемого жира. Эта рыба содержит витамины A, D, Е, В и множество микроэлементов, в частности фосфор, калий, кальций, натрий, магний, йод и омега-3.

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