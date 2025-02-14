В Минске за «измену государству» судят таможенника

В Минске за «измену государству» судят таможенника4
- 14.02.2025, 11:19
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Ему грозит до 15 лет
14 февраля в Минском городском суде начинают судить 29-летнего таможенника Виктора Воробьева за «измену государству». Процесс будет проходить в закрытом режиме под председательством Сергея Хрипача, пишет «Вясна».
Кроме ч. 1 ст. 356 УК, мужчину также обвиняют в «превышении власти или служебных полномочий» (ч. 1 ст. 426 УК), «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК), «участии в экстремистском формировании» (ч. 3 ст. 361-1 УК), «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На странице Linkedin указано, что с 2018 года Виктор работал старшим инженером связи на таможне. Вероятно, с этим и связано уголовное дело против него за «превышение власти или служебных полномочий».