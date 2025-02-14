В Минске за «измену государству» судят таможенника 4 14.02.2025, 11:19

3,366

Ему грозит до 15 лет

14 февраля в Минском городском суде начинают судить 29-летнего таможенника Виктора Воробьева за «измену государству». Процесс будет проходить в закрытом режиме под председательством Сергея Хрипача, пишет «Вясна».

Кроме ч. 1 ст. 356 УК, мужчину также обвиняют в «превышении власти или служебных полномочий» (ч. 1 ст. 426 УК), «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК), «участии в экстремистском формировании» (ч. 3 ст. 361-1 УК), «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На странице Linkedin указано, что с 2018 года Виктор работал старшим инженером связи на таможне. Вероятно, с этим и связано уголовное дело против него за «превышение власти или служебных полномочий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com