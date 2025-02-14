Лукашисты заявили, что подорожание автомобилей — в интересах белорусов 10 14.02.2025, 11:39

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Утилизационный сбор вырастет еще больше?

С 10 февраля в Беларуси существенно выросли ставки утилизационного сбора, который закладывается в стоимость машин. В министерстве промышленности не скрывают, что это сделали «в интересах автомобильного рынка» не только нашей страны, но и России. Интересами потребителей власти не беспокоятся, пишет «Белсат».

«Решение правительства относительно увеличения ставок утилизационного сбора – логичный и своевременный шаг в интересах автомобильного рынка Беларуси и России и совершенный в рамках реализации единой промышленной политики «союзного государства», – так подорожание импортных машин пояснило министерство промышленности.

В ведомстве заявили, что существенный рост ставок «позволит наиболее эффективно защитить интересы национальных производителей и стимулировать покупку транспортных средств, произведенных на территории «союзного государства».

В сообщении Минпромышленности упоминается белорусско-китайский «Белджи», который «с целью оптимизации ценовой политики предлагает скидки и акции, а также приемлемые для покупателей кредитные программы». Из этого чиновники делают вывод, что подорожание импортных автомобилей через повышение утильсбора «поспособствует защите интересов отечественных производителей транспортных средств и граждан».

О том, что ставки этого сбора в Беларуси «выровняют» с российскими, правительство сообщило в конце января. Когда соответствующее решение опубликовали, выяснилось, что белорусские власти выровняли только то, что выгодно государству, но не белорусам. Речь идет о льготной ставке для физических лиц, которые пригоняют машину для себя.

На новые автомобили, не старше 3 лет, сбор не изменился: Br 544,5. На остальные – вырос с Br 816,7 до Br 1089. в России же эти ставки существенно меньше: соответственно Br 118 и Br 184 в пересчете с российских рублей.

Зато для автодилеров все подорожало до российского уровня, кроме электромобилей. Ставки выросли вдвое.

Утилизационный сбор напрямую влияет на цену автомобиля. Новые ставки начали действовать в Беларуси 10 февраля.

«Новые ставки окажут непосредственное и быстрое влияние на розничные цены импортируемых легковых автомобилей. В том числе импортируемые из России или других государств Евразийского экономического союза», – предупреждал ранее председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

Он обратил внимание на еще одну смену, пришедшую с новыми ставками. Ранее для белорусских импортеров был одинаковый сбор для электрокаров и гибридных автомобилей, теперь же гибриды облагаются таким же тарифом, как и машины с двигателями внутреннего сгорания.

Эксперт прогнозирует сокращение продаж новых импортных автомобилей в Беларуси, тактически называя это «охлаждением рынка»:

«Столь существенный рост ставок утилизационного сбора, вероятно, приведет к существенному охлаждению рынка новых легковых автомобилей. В первые месяцы года рынок инерционно и с учетом эффекта низкой базы может продолжить рост, однако выход на показатели ежемесячных продаж конца прошлого года мне пока представляется проблематичным».

Нынешнее повышение сбора, похоже, – только начало. В России планируется ежегодный рост ставок на 10–20% к 2030 году. И если белорусские власти будут впредь привязываться к уровню соседней страны, то и у нас утилизационный сбор и, соответственно, цены на автотранспорт продолжат увеличиваться.

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