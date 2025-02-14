В Варшаве проходит встреча министров обороны Польши и США 1 14.02.2025, 11:45

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Пит Хегсет прибыл в Варшаву вчера вечером.

Визит в Польшу завершает трехдневное пребывание нового главы Пентагона в Европе. Пит Хегсет ранее находился в штаб-квартире НАТО в Штутгарте и Брюсселе на встрече министров обороны НАТО и стран группы «Рамштайн», поддерживающих Украину, сообщает Wyborcza.

Еще в четверг на встрече с журналистами в германском штабе Африканского командования США (AFRICOM) министр обороны США заявил, что инициатива, предпринятая президентом Трампом, который согласился с Путиным начать «немедленные» переговоры о войне на Украине, не является «предательством» этой страны. «Весь мир и Соединенные Штаты привержены миру, миру, который будет обсуждаться», – объяснил он.

Министр обороны США Пит Хегсет находится в Варшаве с вечера четверга. На аэродроме до 20 часов его встретил поверенный в делах Польши Даниэль Лоутон.

В планы визита входит посещение военной базы в Повидзе, встреча c министром национальной обороны и президентом Польши.

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Вице-премьер, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сегодня в 9.30 приветствовал в Варшаве министра обороны США Пита Хегсета. Политики должны говорить о развитии двустороннего сотрудничества, совместных проектах и продолжении сдерживающих действий на восточном фланге НАТО.

В 11.25 состоится пресс-конференция Косиняка-камыша и Гегсета. В 12.15 в Президентском дворце запланирована встреча президента Польши Анджея Дуды с Хегсетом.

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