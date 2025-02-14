В Минске число вакансий преодолело психологическую отметку 3 14.02.2025, 11:55

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Какие работники в дефиците.

В Минске в числе дефицитных кадров значатся медики и строители. При этом больше 60% от всех вакансий открыты для рабочих. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме, пишет «Зеркало». Напомним, в октябре прошлого года в столице соцслужбы «засекретили» информацию о количестве вакансий.

«Основную потребность в кадрах сформировали организации промышленности (28%), торговли (12%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (11%), образования (8%), транспорта (8%), строительства (7%)», — сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

При этом больше 60% от всех вакансий в Минске открыты для рабочих. В комитете рассказали, кто из них наиболее востребован у нанимателей:

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (продавец, повар, контролер-кассир, официант, член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), кухонный рабочий), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик, монтажник строительных конструкций), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист)», — уточнили в комитете по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Также среди рабочих востребованы кадры в промышленности. Среди них — операторы и наладчики станков, слесари, комплектовщики, токари, фрезеровщики, электромонтеры, шлифовщики. Также есть спрос на работников в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нанимателям нужны дворники, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесари-сантехники, уборщики территорий.

«Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные работники, программисты, финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — рассказали в комитете.

На 14 февраля в целом по стране не хватает почти 189,5 тыс. работников. Больше всего требуется кадров в Минске — почти 51,9 тыс. Это антирекорд. Для сравнения: на 10 ноября прошлого года в столице требовалось почти 42 тыс. работников. Одной из причин такого роста числа вакансий может быть связано с новшеством, которое ввели с 2025 года. Так, с 1 января правительство обязало белорусские компании публиковать все вакансии сначала в специальной государственной базе и только потом у себя на сайте или на частных площадках объявлений.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за «политики».

В апреле 2024 года Александр Лукашенко пожаловался на дефицит кадров на заводах. При этом промышленные предприятия по-прежнему не хотят брать на работу тех, кто засветился по «политическим» статьям.

На этом фоне Минтруда расширило список рабочих профессий, на которые могут привлекаться иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси.

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