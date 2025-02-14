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В Пинском районе на границе с Украиной уже несколько дней продолжается крупный пожар

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  • 14.02.2025, 12:34
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В Пинском районе на границе с Украиной уже несколько дней продолжается крупный пожар

В МЧС о нем молчат.

На карте пожаров NASA крупный пожар, о котором не сообщали официально, заметил «Флагшток». По данным сервиса, пожар, который длится с 9 февраля, зафиксирован в экосистеме на Полесье в Пинском районе Брестской области.

Судя по всему, тушить огонь не собираются — горит участок, примыкающий к границе с Украиной. На территорию соседней страны пламя пока не перекинулось.

Ни в новостях, ни в сводке Брестского областного управления МЧС упоминаний о крупном пожаре до сих пор нет. О причинах возгорания ничего не известно.

Территория, на которой происходит пожар, относится к заказнику республиканского значения «Простырь». Он был создан с целью сохранения эталонного участка природных болотно-луговых угодий с богатым растительным и животным миром, включающим многие редкие виды флоры и фауны Беларуси.

Заказник граничит с Украиной и является частью перспективной трансграничной особо охраняемой природной территории «Простырь — Припять — Стоход» (Беларусь —Украина). Территория заказника загрязнена радионуклидами.

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