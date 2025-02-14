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БПЛА атаковали Краснодарский край: взрывалось возле НПЗ

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  • 14.02.2025, 12:43
  • 2,288
БПЛА атаковали Краснодарский край: взрывалось возле НПЗ

После атаки вспыхнул пожар.

Вечером 13 февраля беспилотники атаковали территорию Российской Федерации. Под ударом оказался Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

В регионе была слышна работа ПВО. Также известно о пожаре после атаки.

Местные паблики сообщали, что силами ПВО была отражена «массированная атака» на город — впервые звуки взрывов раздались примерно в 21:10 на окраине Славянска-на-Кубани. Всего было сбито 5 БПЛА. В результате атаки было возгорание «сухого камыша» и некоторых домов.

«Все пожары потушены, пострадавших — нет. Была попытка массированно атаковать НПЗ», — добавили в Telegram-канале.

В оперативном штабе Краснодарского края отметили, что в Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель. Там добавили, что обломки упали в поле на окраине города, вспышка сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет.

В городе находится «Славянский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Славянск ЭКО»). Мощность завода — 5,2 миллиона тонн в год, его доля в общем объеме переработки нефти в Южном федеральном округе составляет 9%.

Данный НПЗ дважды был атакован беспилотниками — в апреле и в мае 2024 года. После этого предприятие прекращало работу. В третий раз завод находился под атакой БПЛА 8 февраля 2025 года — тогда они были сбиты ПВО.

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