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ГАИ с 14 февраля будет дежурить в особом режиме

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  • 14.02.2025, 12:49
  • 3,674
ГАИ с 14 февраля будет дежурить в особом режиме

Под усиленный контроль возьмут все дороги в Беларуси.

Госавтоинспекция с 14 февраля будет нести службу в особых условиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что экипажи ГАИ в пятницу начнут в особом режиме следить за дорожной обстановкой по всей стране. Кроме того, будут приняты дополнительные меры по обеспечению дорожной обстановки.

Первоочередное внимание уделят водителям, нарушающим ПДД. Чаще всего из-за этого случаются ДТП.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что в особом режиме будут выявлять несоблюдение скоростных ограничений, нарушение правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

На особом контроле ГАИ – состояние зимних шин, своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и «бесправников».

Инспекторы возьмут под усиленный контроль все дороги в Беларуси, а на отдельных участках будет дежурить «Стрела». Специальное подразделение проверит трассы в Брестской и Гомельской областях. Мероприятия продлятся до 16 февраля.

Инспекторы также напоминают, что пешеходам важно быть внимательными при переходе проезжей части. Смотреть по сторонам, не делать резких движений, быть предсказуемыми для водителей. В темноте обязательно обозначать себя фликером.

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