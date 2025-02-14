Партизаны выяснили местоположение российских складов с боеприпасами в Луганске 1 14.02.2025, 12:57

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Данные оперативно передали ВСУ.

Партизаны выяснили месторасположение на временно оккупированной территории Луганской области российских складов с боеприпасами. Также отслеживается перемещение вооружения.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» из состава мобилизованных украинцев на временно оккупированной территории Луганской области добыл большое количество важной информации о складах БК рашистов», - сказано в сообщении.

Также партизаны отслеживают дальнейшие перемещения боеприпасов на полевые склады. Все эти данные оперативно передаются Силам обороны Украины.

В «АТЕШ» напомнили, что уничтожение полевых складов с БК мешает наступлению россиян и сохраняет жизнь украинским защитникам.

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