В Минске возле ГУМа продают двушку, которая похожа на музей

В Минске возле ГУМа продают двушку, которая похожа на музей4
- 14.02.2025, 13:09
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В ней есть антикварная мебель, картины и мрамор.
На проспекте Независимости в Минске рядом с ГУМом и магазином «Лакомка» продается отремонтированная двухкомнатная квартира, в которой создали рай для любителей ретро. В жилье восстановлена оригинальная лепнина, декор интерьера выполнен под старину. В квартире есть много картин и антикварной мебели, пишет «Зеркало».
Двушка находится на третьем этаже шестиэтажного кирпичного дома № 18 на проспекте Независимости, его построили в 1953 году. Жилье занимает общую площадь 65,7 м². Жилые комнаты занимают 31,71 м², кухня — 11,27 м². Высота потолков здесь составляет 3,06 метра.
Санузел в квартире совмещенный, облицован итальянской искусственно состаренной плиткой. Там установлена душевая кабина, английская и итальянская сантехника.
Имеются кладовка и гардеробная. Балкона в квартире нет, при этом окна выходят на обе стороны: из одной комнаты можно увидеть проспект, из второй — двор.
В объявлении сообщается, что в квартире был сделан ремонт и реставрационные работы, во время которых мастера восстановили оригинальную лепнину. Потолки и стены здесь оклеены стеклохолстом и окрашены. На полу в комнатах и коридоре лежит натуральный дубовый паркет.
В окнах установлены двойные стеклопакеты, стекла с защитой от ультрафиолета. В комнате, которая выходит на проспект, установлен двойной оконный блок. Откосы утеплены и шумоизолированы. Подоконники изготовлены из натурального мрамора.
Радиаторы отопления отреставрированы и окрашены термостойкой краской в бронзовый цвет, на них установлены терморегуляторы.
Электропроводку в квартире заменили на медную, есть защита от перепадов напряжения. Установлены фарфоровые розетки и выключатели, антикварные бронзовые люстры и бра.
Кухонный гарнитур изготовлен из массива дуба, столешница — брашированный мрамор. Есть система умягчения воды и фильтр.
В жилье имеются два кондиционера, один стоит в гостиной, второй — на кухне. Также есть стиральная машина, бойлер, телевизоры. Подключены телефон, интернет, кабельное телевидение.
Двушка продается за 653 153 рубля, или 199 900 долларов (9943 рубля, или 3043 доллара за м²). В стоимость входит кухонный гарнитур. Покупка антикварной мебели, других предметов интерьера и живописи оговаривается отдельно.