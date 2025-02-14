Украина и Молдова проводят масштабную операцию «Мстители» 8 14.02.2025, 13:13

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Задержаны бывшие российские наемники.

Полицейские Украины и Молдовы задержали трех наемников бывшей частной военной кампании «Вагнер». Обе страны проводят масштабную спецоперацию «Мстители».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что все задержанные - граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании «Дебальцевского котла» в составе ЧВК «Вагнер», батальона «Сомали» и других вооруженных формирований. Некоторые из них получили награды и медали от командования оккупантов.

Для международной спецоперации привлекли более 200 украинских и молдавских полицейских, которые работали под руководством прокуратур обеих стран.

В рамках первого этапа операции «Мстители» провели свыше 50 обысков. Изъяты документы, компьютеры, мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, которые подтверждают вербовку, службу в ЧВК «Вагнер», а также участие в боях на территории Украины.

Троим задержанным сообщили о подозрении «за участие наемника в вооруженном конфликте». Суд избирает им меры пресечения, фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Что будет дальше

В рамках операции проект Европола по расследованию военных преступлений AP CIC сформировал рабочую группу из офицеров связи от Украины и Молдовы. Дополнительно был организован виртуальный командный пункт (VCP) для оперативного обмена информацией и проверки данных в базах Европола.

«Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России», - говорится в сообщении.

Полиция также получила информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении других фигурантов.

Национальная полиция Украина открыла специальное магистральное уголовное производство. В ходе которого документируются факты вербовки, обучения, финансирования и использования боевиков. Их данные уже направили к правоохранительным органам Молдовы, которые начали новую серию досудебных расследований.

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